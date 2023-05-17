Чернышенко отправится с рабочим визитом на Кубу

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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко совершит рабочий визит на Кубу 17–19 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

"Кульминацией визита станет встреча с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем", – сообщили журналистам в аппарате.

Кроме того, Чернышенко и премьер-министр Кубы Рикардо Кабрисас проведут двадцатое заседание российско-кубинской межправительственной комиссии и примут участие в пленарной сессии Российско-кубинского бизнес-форума.

Как отметили в аппарате вице-мэра, в планы российской делегации также входит посещение металлургического комбината "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". Там пройдет открытие электросталеплавильного цеха.

Ранее президент Кубы осудил атаку украинских беспилотников на Кремль. Он подчеркнул, что страна осуждает любые акты, методы и практики терроризма.

До этого делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным прибыла на Кубу для проведения совместного заседания с кубинским парламентом. Среди прочих российскую сторону представили замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач и замминистра финансов Алексей Лавров.