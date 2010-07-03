Глава чеченского СОБРа ответил на санкции США

Командир чеченского спецотряда быстрого реагирования "Терек" Абузайд Висмурадов отреагировал на свое включение в список санкций США в рамках закона Магнитского. В интервью телеканалу "Грозный" он назвал это событие "радостной вестью".
"Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем", – сказал Висмурадов.
Он добавил, что уже ощутил "смешные санкции" США, напомнив о блокировке своей страницы в Instagram.
Ранее в список Магнитского внесли спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых россиян. В нем оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Елена Трикуля, Сергей Коссиев, Геннадий Карлов и Абузайд Висмурадов – командующий "Терека". Вскоре Москва заявила, что ответит на санкции.
Акт Магнитского Вашингтон принял в декабре 2012 года. Согласно документу, ограничения распространяются на людей, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.
Позднее акт получил статус глобального закона, санкции по которому могут распространяться не только на россиян, а на граждан любых стран.
Сергей Магнитский – российский аудитор, который работал в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году его арестовали. Юрист умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда.
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