Глава чеченского СОБРа ответил на санкции США

Фото: ЧГТРК "Грозный"

Командир чеченского спецотряда быстрого реагирования "Терек" Абузайд Висмурадов отреагировал на свое включение в список санкций США в рамках закона Магнитского. В интервью телеканалу "Грозный" он назвал это событие "радостной вестью".

"Если этот список состоит из врагов Америки, то считаю честью свое нахождение в нем", – сказал Висмурадов.

Он добавил, что уже ощутил "смешные санкции" США, напомнив о блокировке своей страницы в Instagram.

Ранее в список Магнитского внесли спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни и пятерых россиян. В нем оказались бывший командир батальона Руслан Геремеев, Елена Трикуля, Сергей Коссиев, Геннадий Карлов и Абузайд Висмурадов – командующий "Терека". Вскоре Москва заявила, что ответит на санкции.

Акт Магнитского Вашингтон принял в декабре 2012 года. Согласно документу, ограничения распространяются на людей, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека.

Позднее акт получил статус глобального закона, санкции по которому могут распространяться не только на россиян, а на граждан любых стран.

Сергей Магнитский – российский аудитор, который работал в консалтинговой компании Firestone Duncan. В 2008 году его арестовали. Юрист умер в изоляторе "Матросская тишина" за неделю до истечения срока в один год, в течение которого его могли законно удерживать без суда.

