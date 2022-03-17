Российские Су-25 уничтожили украинские склады с вооружением и боеприпасами

Видео: министерство обороны России

Российские штурмовики Су-25 уничтожили склады с вооружением и боеприпасами украинских ВС.

"Полеты на боевое применение выполнялись в ночных условиях", – рассказали в Минобороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков рассказал, что российские военнослужащие ударом высокоточного оружия вывели из строя узлы связи в Виннице.

Кроме того, российские военные уничтожили совмещенный склад ракетно-артиллерийского вооружения ВС Украины в Черниговской области с применением беспилотника для корректировки огня.

