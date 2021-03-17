Глава международного комитета СФ Косачев стал вице-спикером верхней палаты

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев избран вице-спикером верхней палаты парламента. Об этом сообщает РИА Новости.

В новой должности сенатор продолжит курировать международные вопросы.

Косачев сменил на посту Ильяса Умаханова, проработавшего виде-спикером палаты с 2010 года.

По предварительным данным, позицию председателя комитета Совфеда по международным делам займет экс-замглавы МИД, сенатор Григорий Карасин.

В феврале сенатор Константин Косачев прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон намерен жестче противостоять Москве. По мнению парламентария, ситуацию драматизировать не стоит и отношения двух стран могут развиваться в разных направлениях.