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17 февраля, 22:34

Захарова прокомментировала информацию об ухудшении состояния здоровья Скрипаля

политика

17 февраля, 22:34

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию в британских СМИ информации об ухудшении состояния экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", – написала Захарова в Facebook.

Ранее издание Times со ссылкой на источник в британской разведке сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. Медицинскую помощь ему оказывают на дому.

Кроме того, врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в произошедшем российское государство. Москва обвинения категорически отрицает.

политика

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