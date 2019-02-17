Захарова прокомментировала информацию об ухудшении состояния здоровья Скрипаля

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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикацию в британских СМИ информации об ухудшении состояния экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Очередное доказательство прямой связки между британскими спецслужбами и СМИ", – написала Захарова в Facebook.

Ранее издание Times со ссылкой на источник в британской разведке сообщило, что состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось. Медицинскую помощь ему оказывают на дому.

Кроме того, врачи опасаются, что он не сможет полностью поправиться.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года. Британские власти обвинили в произошедшем российское государство. Москва обвинения категорически отрицает.