Россия поставит ОАЭ противотанковые комплексы "Корнет-Э"

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Фото: wikimedia.org/Vitaly Kuzmin по лицензии CC BY-SA 4.0

Россия поставит ОАЭ противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Э". Контракт заключен на сумму свыше 40 миллионов долларов, сообщает РИА новости.

По словам представителя вооруженных сил ОАЭ бригадного генерала Мухаммеда аль-Хасани, сделка заключена с российской компанией "КБ Приборостроения" на полях оборонной выставки IDEX.

ПТРК "Корнет-Э" предназначен для поражения танков, бронированных боевых машин и разрушения фортификационных сооружений. Комплекс также способен поражать низколетящие цели. Максимальная дальность стрельбы составляет 5,5 километра.