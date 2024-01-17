Иран отверг обвинения в поставках БПЛА и ракет в РФ для использования на Украине

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Иран никогда не поставлял России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты, которые используются в ходе СВО на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, пишет ТАСС.

"Заявления украинцев о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума. Однако они не предоставили нам ни единого доказательства и ни одного документа", – сказал глава МИД Ирана.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал комичными доказательства якобы использования иранских беспилотников на Украине. Небензя привел в качестве примера распространившуюся в ряде СМИ фейковую фотографию президента Украины Владимира Зеленского якобы с дроном Shahed.

По его словам, другим доказательством Запада является "невразумительная" фотография с обломками, на которых ничто не указывает на иранское происхождение.

До этого постпред РФ заявлял, что обвинения Украины не имеют никаких оснований, а также являются попыткой ввести в заблуждение международное сообщество.

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