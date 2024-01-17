Несколько взрывов прозвучало в Одессе – СМИ

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Серия взрывов прогремела в Одессе на Украине в ночь на 17 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не сообщаются. На момент публикации воздушная тревога уже отменена по всей территории Украины, однако ранее ночью она была объявлена в нескольких регионах страны, включая Одесскую область.

Ночью 17 января СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. Местные власти пока никак не комментировали произошедшее.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что российские войска нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Речь идет о предприятиях, которые производят снаряды 155, 152 и 125 миллиметров, а также беспилотники, порох.

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