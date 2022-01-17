Беглый банкир Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане

11:47
Фото: AP/TASS/Sergei Grits
Проживающий во Франции беглый казахский банкир Мухтар Аблязов заявил, что разработал план по смене власти в Казахстане. Об этом он рассказал РИА Новости.
Банкир также отметил, что возглавит временное правительство Казахстана на полгода.
"После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", – сказал Аблязов.
Бизнесмена заочно приговорили к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Несмотря на это, Аблязов рассказал о планах вернуться в республику. Он не исключил, что это произойдет в ближайшее время.
Аблязов также заявил, что планирует заручиться поддержкой западных лидеров.
"Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что, если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия – это покруче будет котел, чем в Афганистане", – добавил бизнесмен.
По словам Аблязова, сейчас он постоянно проживает во Франции и не выезжает в другие страны из-за боязни преследования.
Кроме того, в Казахстане признали Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка. Общий ущерб составил свыше 7,5 миллиарда долларов.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года из-за роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим ЧП.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек
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