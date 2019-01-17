Эксперт прокомментировал "гиперзвуковую угрозу" в докладе Пентагона

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал появление "гиперзвуковой угрозы" в новом докладе Пентагона.

"Гиперзвук для них новая тема, а значит, новая угроза. Если США не будут на нее реагировать, могут начаться разговоры о том, что они ее упустили", – цитирует Брутера RT. По словам эксперта, именно по этому Пентагон просит дополнительного финансирования.

Администрация США заявила, что доклад Пентагона о противоракетной обороне будет включать в себя положения о "гиперзвуковой угрозе".

Накануне сообщалось, что Пентагон заключил контракт с компанией Boeing на разработку систем, которые могли бы повысить характеристики системы ПРО США.