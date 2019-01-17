Токио выразил протест Москве из-за действий пограничников у южных Курил

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Япония выразила протест России из-за того, что пограничники РФ оштрафовали два рыболовецких судна в районе южных Курил, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Как сообщается, в министерстве иностранных дел Японии назвали действия российских пограничников неприемлемыми.

7 января у острова Кунашир пограничники РФ проверили документы на двух рыболовных судах и приняли решение оштрафовать их из-за выявленных нарушений.

Японские суда, по соглашению от 21 февраля 1998 года, имеют право ловить рыбу в районе южных Курил по квоте.

Ранее глава японского МИД Таро Коно сообщил, что переговоры Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут в России 22 января.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал первые результаты российско-японских переговоров. По словам главы ведомства, вопрос российского суверенитета над Курилами не обсуждается.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Москве эти острова считают российскими по итогам Второй мировой войны.