ЦИК не нашел фактов незаконной агитации на российских телеканалах

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Центризбирком РФ не нашел на российских телеканалах нарушающих закон фактов агитации.

"Мы хотим, чтобы граждане знали о том, как идет избирательная кампания. Информация о кандидатах должна быть объективной и достоверной и не нарушать равенство прав кандидатов. В данной ситуации мы видим всю информацию, которую НТВ нашло на соответствующий момент относительно сбора подписей", – сказала секретарь ЦИК Майя Гришина, передает Агентство "Москва".

Она отметила, что по закону СМИ обладают функцией освещать предвыборную кампанию. На данный момент ни от одного из кандидатов не поступало каких-либо жалоб о том, что он проводил сбор подписей, а его деятельность не была освещена в СМИ, добавила она.

Гришина также пояснила, что разница в хронометраже при освещении деятельности кандидатов связана с количеством проведенных ими мероприятий.

Ранее организация "Голос", которая ведет общественное наблюдение за выборами, сообщила о нарушениях в агитации. В частности, были обнаружены признаки незаконной поддержки одного из кандидатов в сюжетах нескольких телеканалов.

16 января ЦИК рассмотрел заявления последних трех кандидатов в президенты. Таким образом избирательную кампанию продолжат 17 претендентов на пост главы государства.

Срок выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев завершился 7 января, кандидатов от партий – 12 января. Выборы президента РФ назначены на 18 марта.