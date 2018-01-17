ЦИК не нашел фактов незаконной агитации на российских телеканалах

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
Центризбирком РФ не нашел на российских телеканалах нарушающих закон фактов агитации.
"Мы хотим, чтобы граждане знали о том, как идет избирательная кампания. Информация о кандидатах должна быть объективной и достоверной и не нарушать равенство прав кандидатов. В данной ситуации мы видим всю информацию, которую НТВ нашло на соответствующий момент относительно сбора подписей", – сказала секретарь ЦИК Майя Гришина, передает Агентство "Москва".
Она отметила, что по закону СМИ обладают функцией освещать предвыборную кампанию. На данный момент ни от одного из кандидатов не поступало каких-либо жалоб о том, что он проводил сбор подписей, а его деятельность не была освещена в СМИ, добавила она.
Гришина также пояснила, что разница в хронометраже при освещении деятельности кандидатов связана с количеством проведенных ими мероприятий.
Ранее организация "Голос", которая ведет общественное наблюдение за выборами, сообщила о нарушениях в агитации. В частности, были обнаружены признаки незаконной поддержки одного из кандидатов в сюжетах нескольких телеканалов.
16 января ЦИК рассмотрел заявления последних трех кандидатов в президенты. Таким образом избирательную кампанию продолжат 17 претендентов на пост главы государства.
Срок выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев завершился 7 января, кандидатов от партий – 12 января. Выборы президента РФ назначены на 18 марта.
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