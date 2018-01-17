Казахстан и США подписали соглашения на 2,5 млрд долларов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Казахстан заключил соглашения о приобретении продукции США более чем на 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщает "Газета.ру", было подписано множество коммерческих контрактов и документов. Речь идет в том числе о соглашениях между Boeing, Chevron, Air Astana, компанией "Казахстанские пассажирские перевозки", авиакомпанией SCAT.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Вашингтон 16 января. 18 января он будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН, где состоятся дебаты на тему нераспространения оружия массового уничтожения.

По окончании переговоров с американским лидером он сделал с ним совместное заявление. По его Назарбаева, проблему Северной Кореи могут решить совместно только Китай, Россия и США. В связи с этим он выразил обеспокоенность ухудшением российско-американских отношений.