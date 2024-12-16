Белоусов назначен председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Министр обороны России Андрей Белоусов стал председателем наблюдательного совета Военно-строительной компании, говорится в распоряжении российского правительства, которое опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

На этом посту Белоусов сменил экс-министра обороны и нынешнего секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.



Белоусов ранее поблагодарил Шойгу за создание задела в развитии Вооруженных сил России, а Владимира Путина – за особое внимание к вопросам строительства и развития ВС РФ.

Ожидается, что к 2030 году в России будут ликвидированы все долгострои министерства, уверен Белоусов. Чтобы достичь этой цели, по мнению министра, нужно определить, какие объекты необходимо строить в первую очередь. Среди них – объекты для размещения воинских частей, хранения оружия и военной техники, жилье для военнослужащих, а также госпитали и центры реабилитации.

