Захарова назвала мифом утверждения об изоляции РФ в мире

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Заявления об изоляции России в мире являются мифом, отметила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Все время идею, что мы находимся в изоляции, что Россию никто не поддерживает, что в нашу страну никто не едет. Это все миф, информационная кампания, некая разработка, которая в очередной раз внедряется в умы", – передает ТАСС ее слова.

Ранее Владимир Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией. Об этом он заявил в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Президент подчеркнул, что в мире действительно наблюдается рост национализма.

Глава государства пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри.



Лавров заявил, что Запад ведет войну против России