Минфин США обвинил Вьетнам и Швейцарию в манипуляции валютой

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Минфин США включил Вьетнам и Швейцарию в список стран, которые манипулируют своей валютой ради торговых преимуществ. Об этом сообщает RT.

Такую оценку странам ведомство дало в полугодовом отчете о макроэкономической и валютной политике торговых партнеров конгрессу США.

"Министерство определило, что в соответствии с законом о всесторонней торговле и конкурентоспособности 1988 года Вьетнам и Швейцария являются валютными манипуляторами", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США планирует расширить этот список с 12 до 20 стран. Ведомство рассматривало к включению в него Россию, Индонезию, Ирландию, Малайзию и Таиланд. Вьетнам также назывался среди потенциальных членов перечня.