Оператор "Северного потока" попросил разрешение на строительство зимой

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Компания Nord Stream 2 запросила у немецкого федерального агентства мореплавания и гидрографии разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток – 2" зимой.
Как сообщило агентство DPA, запрос на изменение условий работ будет рассмотрен в понедельник. При этом решение по этому вопрос в этот день не ожидается, передает News.ru.
По данным газеты Bild, заявка нужна из-за требований по укладке трубы, которая не должна иметь негативного влияния на популяцию зимующих в районе водоплавающих птиц.
Nord Stream 2 обосновывает необходимость строительства в зимние месяцы тем, что компания поздно получила разрешение на строительство от датских властей.
Кроме того, существует фактор санкций США, которые могут вступить в силу в начале 2020 года, поэтому оператор рассчитывают закончить строительство как можно раньше.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
Газопровод пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против "Северного потока-2" выступают Украина, Польша, Латвия, Литва и США.