Украинский дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов в Европарламенте

Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что президент Украины Петр Порошенко "сбежал" с дебатов в Европарламенте, которые состоялись 11 декабря в Страсбурге.
"Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, дали возможность не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", – приводит РИА Новости слова Волошина, сказанные в эфире CapitalTV
Волошин напомнил, что на заседании обсуждали убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, коррупцию на Украине, проблему с электронными декларациями чиновников, возможное закрытие телеканала "112 Украина" и нападение праворадикалов на журналистов.
В конце ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина войдет в Евросоюз в течение пяти-восьми лет.
31 июля в Херсоне облили серной кислотой политического обозревателя Екатерину Гандзюк. Ожоги составили более 30% тела. 4 ноября она умерла от полученных ран.
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