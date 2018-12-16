Украинский дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов в Европарламенте

Фото: ТАСС/DPA/Kay Nietfeld

Бывший украинский дипломат Олег Волошин заявил, что президент Украины Петр Порошенко "сбежал" с дебатов в Европарламенте, которые состоялись 11 декабря в Страсбурге.

"Он вместо этого поехал в Брюссель. Да, я понимаю, что ему чуть-чуть подыграли в этой ситуации, дали возможность не выглядеть плохо, потому что там, на этих дебатах, говорилось очень много плохого", – приводит РИА Новости слова Волошина, сказанные в эфире CapitalTV

Волошин напомнил, что на заседании обсуждали убийство украинской активистки Екатерины Гандзюк, коррупцию на Украине, проблему с электронными декларациями чиновников, возможное закрытие телеканала "112 Украина" и нападение праворадикалов на журналистов.

В конце ноября канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Украина войдет в Евросоюз в течение пяти-восьми лет.

31 июля в Херсоне облили серной кислотой политического обозревателя Екатерину Гандзюк. Ожоги составили более 30% тела. 4 ноября она умерла от полученных ран.