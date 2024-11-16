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Звонок немецкого канцлера Олафа Шольца Владимиру Путину разоблачил ложь о том, что Россия находится в изоляции. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Европейского парламента Петр Волгин.

"Всем стало понятно, что разговоры о том, что Россия будет раздавлена санкциями и рядом других действий, оказались пустышкой. Сейчас остался единственный путь развития событий – восстановление диалога, чтобы война в Украине была максимально быстро завершена", – подчеркнул европейский депутат, добавив, что антироссийские санкции "вредят в большей степени европейским государствам, а не России".

Так, по словам Волгина, Германию, "которая некогда была крупнейшей экономикой в Европе", сейчас находится в упадке, включая немецкую автомобильную промышленность, находящуюся "на грани выживания".

При этом он отметил, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп по-разному воспринимается депутатами Европарламента, однако "к счастью, есть и те, кто считает ее хорошим шансом для "ветра перемен".

Ранее стало известно о телефонном разговоре Путина и Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

Путин сделал акцент на том, что Москва всегда выполняла свои обязательства, в том числе в сфере энергетики, и по-прежнему готова взаимовыгодно сотрудничать.

По данным СМИ, Шольц обсуждал планы созвониться с Путиным в четырехстороннем формате с президентами США и Франции Джо Байденом и Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.