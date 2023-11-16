Байден заявил, что оккупация Израилем Газы стала бы "большой ошибкой"

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Двухгосударственное решение является единственным окончательным вариантом урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент США Джо Байден на пресс-конференции после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает ТАСС.

"Я ясно дал понять израильтянам, Биньямину (премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. – Прим. ред.) и его военному кабинету, что единственным окончательным ответом является двухгосударственное решение", – заявил он.

По мнению Байдена, конфликт необходимо разрешить так, чтобы была возможность диалога, и Израилю не приходилось беспокоиться о том, что ХАМАС "будет вести себя так же, как раньше".

Он подчеркнул, что дальнейшие шаги по разрешению конфликта обсуждаются с арабскими государствами и другими сторонами. По его словам, оккупация Израилем Газы была бы "большой ошибкой".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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