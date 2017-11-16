16 ноября 2017, 02:37В мире
В Раде обвинили Минск в повторном ударе "ножом" из-за Крыма
Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
После принятия резолюции по правам человека в Крыму, Киев обвинил Минск в очередным ударе "ножом в спину".
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Минск совершил очередной "удар в спину", проголосовав на комитете Генассамблеи ООН против украинской резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму. Геращенко уточнила, что Белоруссии, видимо, не хватило нейтралитета, чтобы занять отличную от России позицию, сообщает "Газета.ru".
Геращенко также уточнила, что это уже "второй нож в спину" Украине от Белоруссии. Она отметила, что не может молчать по этому вопросу и старается высказаться максимально дипломатично.
Украинский парламентарий отметила, что позицию Белоруссии в этом вопросе нельзя назвать нейтральной, она вполне конкретная.
Ранее комитет Генеральной Ассамблеи ООН вынес резолюцию по правам человека в Крыму. Ее поддержало 71 государство, 77 воздержались, а 25 стран проголосовали против. За проект проголосовали большинство европейских стран и США, а вот против – Россия, Китай, Индия, Сербия, Армения, Куба, Иран, Казахстан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие.
Документ, предъявляющий России ряд рекомендаций, был принят третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Планируется, что рассмотрен он будет на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.
Резолюция настоятельно призывает Россию выполнить 12 рекомендаций. Среди них пункт о принятии мер, которые должны "незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма … бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения". Кроме этого, документ также рекомендует обеспечить доступность образования на украинском и крымско-татарском языках и отменить решение об объявлении Меджлиса крымско-татарского народа (запрещена в РФ) экстремистской организацией.