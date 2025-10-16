Глава ФСБ: США через 5–10 лет могут получить инструмент против всех систем криптозащиты

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

США за 5–10 лет хотят разработать инструмент, который обесценит все существующие системы криптозащиты, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

"Вызывают серьезные опасения устремления иноспецслужб к информационной инфраструктуре наших стран. Особенно в свете обозначенной Пентагоном приоритетной задачи по достижению неоспоримого технологического превосходства в сфере кибервойны", – цитирует его ТАСС.

Бортников пояснил, что Вашингтон разрабатывает инструмент на основе квантовых технологий. Глава ФСБ считает, что уже к 2030–2035 годам Соединенные Штаты сделают бесполезными все системы защиты, построенные на классических вычислительных средствах.

В связи с этим он призвал внимательно относиться ко всем попыткам Запада содействовать модернизации сетей связи и систем информационной безопасности в сфере экономики и финансов, а также в других отраслях.

"В конечном итоге это чревато полной утратой цифрового суверенитета государства", – резюмировал Бортников.

Ранее в США заявляли, что страны – участницы НАТО начали обсуждать изменения правил использования вооружений против России. Уточнялось, что национальные ограничения затрудняют оперативное реагирование высшего руководства на различные инциденты. При этом страны, предоставляющие оружие, хотят быть уверенными в его разумном использовании.

