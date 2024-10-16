Володин призвал исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Врачей и учителей необходимо исключить из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в России в упрощенном порядке. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Политик подчеркнул, что такие направления, как здравоохранение и образование, необходимо вывести из перечня специальностей, так как, по его мнению, российская научная, преподавательская школа может самостоятельно подготовить качественных специалистов.

Он также отметил, что прежде, чем Минздрав подаст свою заявку в министерство труда и социальной защиты с целью привлечения в сферу здравоохранения мигрантов, необходимо обсудить целесообразность подобного решения. По его словам, сначала нужно сделать все, чтобы российские выпускники, из которых "всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию".

Ранее Володин предложил ввести повышенную уголовную ответственность за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства.

Политик подчеркнул, что депутаты предлагают ввести новые признаки квалификации преступления в сфере миграции с целью скрыть другие преступления или облегчить совершение злодеяния при помощи поддельных документов.

