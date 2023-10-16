Глава СБ Израиля признал ответственность за пропуск атаки ХАМАС

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Глава Службы общей безопасности Израиля Ронен Бар признал, что на нем лежит ответственность за пропуск атаки радикального палестинского движения ХАМАС на страну, которая произошла 7 октября. Об этом сообщил портал Ynet.

"Как человек, который руководит организацией, признаю, что ответственность лежит на мне", – отметил он в письме своим сотрудникам.

Как утверждает глава службы, несмотря на все предупредительные меры, он не смог реализовать все условия для предотвращения нападения ХАМАС.

В то же время Евросоюз сообщил о начале операции по передаче гуманитарной помощи в сектор Газа.

"ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям в сектор Газа", – сказано в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинское радикальное движение ХАМАС является "новой версией нацизма". Он также выразил уверенность в том, что израильская армия готова к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа. По его словам, в этом конфликте победит Израиль.

Нетаньяху добавил, что существует много вопросов, касающихся внезапной атаки ХАМАС, и назвал случившееся трагедией. По его словам, причины произошедшего будут расследованы. Он заметил, что Израиль начал извлекать соответствующие уроки.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

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