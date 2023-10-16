Квазигражданские спутники Запада могут стать законной целью – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Квазигражданские спутники Запада в космосе, используемые в конфликтах, могут стать "законной целью" для ответного удара, заявил ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По его словам, из-за действий стран Запада устойчивость мирной космической деятельности подвергается неоправданным рискам. То же касается и многочисленных социально-экономических процессов на Земле, от которых зависит благополучие людей, в первую очередь в развивающихся странах, добавил Ермаков.

Он отметил, что провокационное применение гражданских спутников как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе 1967 года, который предусматривает исключительно мирное использование космического пространства. Ермаков считает, что международное сообщество должно осудить это.

Ранее США и Украина заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву. На сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя.

Американский предприниматель Илон Маск распорядился ограничить работу спутникового интернета Starlink рядом с Крымом и таким образом сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ. Позже предприниматель опроверг это, заявив, что система не была активирована, но ее просили включить.

Также Маск сообщал об ограничении использования Starlink для Киева, он говорил, что таким образом хотел помочь людям. Позже бизнесмен отмечал, что не может включить спутниковую связь Starlink в районе Крыма для атаки украинских беспилотников на корабли ВМФ РФ из-за антироссийских санкций Вашингтона.



Илон Маск отказал Киеву в активации спутниковой связи Starlink у Крыма – СМИ