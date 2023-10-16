Экс-аналитик ЦРУ порекомендовал Зеленскому нанять охрану из-за угрозы США

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Украинский президент Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись Соединенным Штатам, и теперь ему нужно задуматься о собственной безопасности. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

По его словам, сейчас американская администрация решила отодвинуть Киев на второй план и перенести основное свое внимание на поддержку Израиля на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский "достал всех". Таким образом глава МИД РФ прокомментировал высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского лидера в парламенте Румынии.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Киеву нужно приготовиться к тому, что в скором времени США откажут в помощи Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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