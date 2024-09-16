16 сентября, 23:59Политика
Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Россия непобедима в военном отношении. Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента сообщает ТАСС.
Отмечается, что Токаев высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине по просьбе Шольца.
"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", – сказал он.
По мнению Токаева, хороший шанс на заключение мира был упущен с отказом Украины заключить соглашение в Стамбуле, однако возможность достижения мира еще существует. Президент Казахстана отметил, что необходимо внимательно рассмотреть мирные инициативы различных стран и прийти к решению об остановке военных действий.
Токаев заявил, что по мнению Казахстана, мирный план Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта заслуживает поддержки.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине.
Между тем Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркивал, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.
Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине