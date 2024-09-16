Токаев заявил Шольцу, что в военном отношении Россия непобедима

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в Астане с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Россия непобедима в военном отношении. Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанского президента сообщает ТАСС.

Отмечается, что Токаев высказался по поводу урегулирования конфликта на Украине по просьбе Шольца.

"Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт", – сказал он.

По мнению Токаева, хороший шанс на заключение мира был упущен с отказом Украины заключить соглашение в Стамбуле, однако возможность достижения мира еще существует. Президент Казахстана отметил, что необходимо внимательно рассмотреть мирные инициативы различных стран и прийти к решению об остановке военных действий.

Токаев заявил, что по мнению Казахстана, мирный план Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта заслуживает поддержки.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога с Россией для завершения конфликта на Украине.

Между тем Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, отмечал глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркивал, что такая встреча будет возможна, если Москва увидит серьезную готовность защищать права человека.