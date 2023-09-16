Азербайджан рассчитывает подписать мирный договор с Арменией до конца года

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Азербайджан все еще рассчитывает заключить мирный договор с Арменией до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Он призвал армянское политическое руководство официально зафиксировать признание территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион, и обязаться воздерживаться от дальнейших вмешательств во внутренние дела республики.

Гаджиев также заявил, что Армении необходимо отказаться от политики финансирования сепаратизма в Азербайджане.

По словам помощника президента Азербайджана, Баку высоко оценивает вклад международных посредников в нормализацию азербайджано-армянских отношений. В частности, крайне важна роль России в этом процессе.

Гаджиев отметил, что активное посредничество Москвы обеспечило подписание трехстороннего соглашения в ноябре 2020 года, положившего конец широкомасштабным боевым действиям.

Помимо этого, определенные вклады в процесс переговоров вносят Евросоюз и США, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия последовательно обсуждает с армянской и азербайджанской сторонами различные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. По его словам, Карабах был зоной ответственности российских подразделений, но после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе изменилась.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.