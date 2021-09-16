Постпред РФ при ЕС заявил о продолжающемся диалоге между Россией и Евросоюзом

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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что заявления Европарламента не говорят о том, что диалог между Россией и ЕС деградирует. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Это не означает, что ситуация продолжает энергично деградировать. Нет, я могу сказать, что политдиалог между Россией и Евросоюзом на сегодняшний день скорее жив, чем мертв. И контакты у нас продолжаются", – сказал дипломат.

Ранее Европейский парламент утвердил доклад, рекомендующий ужесточить политику ЕС в отношении России.

Уточняется, что доклад, который был подготовлен бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом, содержит в себе призывы к усилению оборонного потенциала ЕС для противодействия "вмешательству в дела южных и восточных соседей союза", а также подготовке к непризнанию парламентских выборов в России в случае, если они окажутся нечестными. Кроме того, в нем идет речь о снижении зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.

