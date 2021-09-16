Дмитрий Певцов и Сергей Бабурин заключили соглашение о сотрудничестве

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Политическая партия "Российский Общенародный Союз" в лице председателя Сергея Бабурина заключила соглашение о сотрудничестве с Дмитрием Певцовым на основе близости политических взглядов, взаимной поддержки и координации действий.

"Мы с Дмитрием Певцовым вместе намерены строить нравственное государство и справедливое общество, работать на ускорение развития России как Союзного государства. Многим Дмитрий известен как деятель искусства, но в нем большой потенциал политического деятеля", – сказал Бабурин.

Певцов отметил главу партии как профессионального и честного человека и выразил радость от того, что встретил на своем пути единомышленников.

Соглашение предусматривает, что в случае избрания Певцова депутатом Госдумы он внесет в парламент законодательные инициативы партии РОС при условии их соответствия личным принципам и общим стандартам законотворческой деятельности.

"Объединение всегда хорошо, лишь бы шло на пользу москвичам", – оценила новость сотрудник компании "Проект-Н" Полина Анисимкова.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.

