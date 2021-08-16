Таджикистан разрешил приземлиться афганскому самолету с военными на борту

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После получения сигнала SOS Таджикистан дал разрешение на приземление на своей территории самолету из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление информации и печати министерства иностранных дел республики.

"Таджикистан получил сигнал SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами было принято решение разрешить посадку самолета в аэропорту города Бохтар", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту воздушного судна находилось более 100 афганских военнослужащих.

В дипведомстве также опровергли информацию о приземлившихся в Таджикистане 18 самолетах из Афганистана, которая ранее появилась в СМИ.

"Всего на территории Таджикистана приземлились два самолета, прибывшие из Афганистана", – уточнили в ведомстве.

Накануне талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана", запрещенного в РФ, Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.