США никогда не несут ответственность за свои геополитические эксперименты – Захарова

Фото: AP Photo/Rahmat Gul

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращения президента США Рональда Рейгана к афганской нации свидетельством того, что Вашингтон не несет ответственность за свои геополитические эксперименты, сообщает РИА Новости.

"Это просто прямая речь. Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", – написала Захарова в телеграм-канале, прокомментировав обращения Рейгана к афганцам 1983, 1984 и 1985 годов, в каждом из которых содержалось приветствие к борцам за свободу.

Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты игнорируют нарушения прав человека в Кабуле, а также просьбы афганцев о помощи с эвакуацией из страны. Она напомнила, что, когда речь идет о частных случаях, Вашингтон регулярно призывает прекратить страдания и принять соответствующие меры против виновных, ссылаясь лишь на "данные СМИ и соцсетей", однако в случае с Афганистаном не видит нарушений прав человека.

Сообщалось, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу и попыталась по трапам попасть на вылетающие из страны самолеты. По данным источников, в результате стрельбы погибли несколько человек, несмотря на тот факт, что, по словам очевидцев, солдаты стреляли в воздух.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.