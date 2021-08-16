США никогда не несут ответственность за свои геополитические эксперименты – Захарова

Фото: AP Photo/Rahmat Gul
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обращения президента США Рональда Рейгана к афганской нации свидетельством того, что Вашингтон не несет ответственность за свои геополитические эксперименты, сообщает РИА Новости.
"Это просто прямая речь. Историческое свидетельство американских геополитических экспериментов, ответственность за которые они никогда не несут", – написала Захарова в телеграм-канале, прокомментировав обращения Рейгана к афганцам 1983, 1984 и 1985 годов, в каждом из которых содержалось приветствие к борцам за свободу.
Ранее Захарова заявила, что Соединенные Штаты игнорируют нарушения прав человека в Кабуле, а также просьбы афганцев о помощи с эвакуацией из страны. Она напомнила, что, когда речь идет о частных случаях, Вашингтон регулярно призывает прекратить страдания и принять соответствующие меры против виновных, ссылаясь лишь на "данные СМИ и соцсетей", однако в случае с Афганистаном не видит нарушений прав человека.
Сообщалось, что американские военные открыли предупредительный огонь в аэропорту Кабула после того, как толпа желающих покинуть Афганистан прорвалась на взлетно-посадочную полосу и попыталась по трапам попасть на вылетающие из страны самолеты. По данным источников, в результате стрельбы погибли несколько человек, несмотря на тот факт, что, по словам очевидцев, солдаты стреляли в воздух.
Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.
После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: