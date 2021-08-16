Посольство РФ сообщает, что Гани бежал из Кабула на набитом деньгами вертолете

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Посольство России в Кабуле сообщило, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал на вертолете, набитом деньгами, пишет ТАСС.

"Причины развала режима характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Часть этих денег осталась лежать на летном поле, так как они не поместились", – говорится в сообщении.

Накануне запрещенное на территории России террористическое движение "Талибан" объявило об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошло в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Официальный представитель катарского офиса "Талибана" Мохаммад Наим заявил, что в ближайшее время движение определит новую форму правления в стране.