В ЦИК надеются на агитационную кампанию без войны между кандидатами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Центральной избирательной комиссии России надеются, что агитационная кампания пройдет без войны между кандидатами, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Он объяснил, что агитационные кампании обычно сопровождаются жалобами от кандидатов друг на друга. В то же время Булаев напомнил, что есть закон, точно описывающий разрешенные и неразрешенные действия в ходе избирательной компании. По его словам, ЦИК помогает кандидатам разобраться в таких ситуациях.

"Мы надеемся, что не будет массового вброса каких-то заказных материалов друг на друга или обвинений в каких-то нарушениях, которые могут приводить к отмене регистрации", – передает слова зампредседателя комиссии Агентство "Москва".

Ранее он отмечал, что отказов в регистрации кандидатами на выборах депутатов Мосгордумы в 2019 году уменьшилось вдвое по сравнению с предыдущей кампанией 2014 года. Булаев добавил, что прием документов и регистрация проходят штатно. Подготовка к электронному голосованию тоже идет в штатном режиме, рассказал он.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. Было зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

В столице пройдет эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Участвовать в нем будут округа № 1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы присоединиться к эксперименту, нужно подать заявление до 4 сентября.

Еще более 130 тысяч горожан смогут проголосовать на дому. Помощь будут оказывать как в сопровождении и организации сбора заявлений, так и передаче их в избирательные участки.