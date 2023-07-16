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Главным преимуществом Владимира Путина станет предстоящая зима 2024 года. Она может стать причиной серьезной рецессии в западных странам, сообщает The Daily Reckoning со ссылкой на бывшего советника ЦРУ Джеймса Рикардса.

"Прошлая зима в Европе была необычайно мягкой, и ЕС с трудом справился с поставками энергоносителей. В следующем году погода может быть не такой благоприятной. Россия может быть более безжалостной, когда дело дойдет до фактического прекращения поставок природного газа", – поделился Рикардс.

По его мнению, санкции в отношении РФ привели к обратному эффекту, кроме того, ограничения нанесли больше вреда экономике самих США. Эксперт считает, что сложившаяся ситуация может привести к высоким ценам на энергоносители и рецессии на Западе.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что ничто уже не сможет помочь Украине одержать верх в текущем конфликте. Он заявил, что Киев сейчас висит на волоске в худшем смысле этого выражения, и какие-либо поставки вооружения не смогут ничего изменить.

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