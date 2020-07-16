Заявления Помпео о "Северном потоке – 2" оценили в Еврокомиссии

13:38
Представитель Европейской комиссии заявил, что Евросоюз намерен придерживаться принципов прозрачности и строгого соблюдения норм права при создании трубопровода "Северный поток – 2".
Как сообщает РИА Новости, должностное лицо прямо не прокомментировало угрозу введения санкций против проекта со стороны США.
"Мы не комментируем комментарии или угрозы, как вы их называете. ЕС в принципе санкционирует все компании, занимающиеся нелегальной деятельностью. ЕС всегда выступал за прозрачность и соблюдение правил европейского и международного права, касающегося энергетики", – заявил специалист.
Накануне, 15 июля, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп готов противодействовать России через санкции, причем под действия ограничений попадают инвесторы и иные партнеры проектов газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток".
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявления о санкциях со стороны США являются ни чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и давления на европейский бизнес. Он также отметил, что газопровод будет введен в эксплуатацию, несмотря на препятствия.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Работы приостановили после того, как США ввели ряд санкций против судов-трубоукладчиков.
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