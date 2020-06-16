В Госдуме отреагировали на слова немецкого депутата о санкциях против США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил предложение главы комитета бундестага Германии по энергетике Клауса Эрнста вводить санкции против американских сенаторов, которые выступают за ограничительные меры в отношении "Северного потока – 2", сообщает RT.
"Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан", – сказал Ананских. Депутат полагает, что "Северный поток – 2" в первую очередь позволит "немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции".
"Конечно, только со своей стороны приветствуем и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими государствами", – добавил Ананских, подчеркнув, что США "занимаются своими политическими баталиями", которые никакого отношения к экономике Германии и Европы не имеют.
Ранее Эрнст призвал задуматься об ответных мерах против американских сенаторов, которые выступают за расширение санкций в отношении "Северного потока – 2". Он отметил, что в данном случае речь идет не об экономике, а о немецком суверенитете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: