В Госдуме отреагировали на слова немецкого депутата о санкциях против США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских оценил предложение главы комитета бундестага Германии по энергетике Клауса Эрнста вводить санкции против американских сенаторов, которые выступают за ограничительные меры в отношении "Северного потока – 2", сообщает RT.

"Радует, что наши немецкие коллеги действительно смотрят в сторону не просто демагогии, а именно конструктивных решений и улучшения жизни своих граждан", – сказал Ананских. Депутат полагает, что "Северный поток – 2" в первую очередь позволит "немецким жителям и компаниям уменьшить нагрузку на коммунальные услуги и себестоимость продукции".

"Конечно, только со своей стороны приветствуем и готовы к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству между нашими государствами", – добавил Ананских, подчеркнув, что США "занимаются своими политическими баталиями", которые никакого отношения к экономике Германии и Европы не имеют.

Ранее Эрнст призвал задуматься об ответных мерах против американских сенаторов, которые выступают за расширение санкций в отношении "Северного потока – 2". Он отметил, что в данном случае речь идет не об экономике, а о немецком суверенитете.