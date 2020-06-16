СФ планирует перенести заседание на неделю из-за голосования по поправкам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации планирует перенести заседание с 1 на 8 июля. Изменения связаны с предстоящим голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, передает Агентство "Москва".

"Мы думали перенести с 1 на 3 июля, но тоже очень неудобно. Людям надо проголосовать, а 2 июля надо проводить комитеты. Суета", – обращает внимание парламентарий. По словам сенатора, окончательное решение, связанное с переносом, примут 16 июня на заседании совета палаты.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

Как ранее сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, при проведении общероссийского голосования будут задействованы 96,5 тысячи участков по всей стране. По ее словам, будет организовано порядка 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания участников голосования.

При этом москвичи смогут проголосовать удаленно. Так, записаться на онлайн-голосование можно на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. С 1 июля все граждане смогут принять участие в голосовании только на своем участке по месту жительства. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52.