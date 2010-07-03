США примут участие в международной встрече по безопасности в Уфе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

США примут участие в международной встрече по вопросам безопасности, которая пройдет в Уфе с 18 по 20 июня. Об этом заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов.

Представитель Совбеза РФ отметил, что в последние годы американцы не участвовали в этом мероприятии, но на встрече в Уфе их все же рассчитывают увидеть. "По крайней мере, нам подтвердили приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности США", − уточнил Венедиктов в интервью "Российской газете".

По его словам, "это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности". Замсекретаря Совбеза РФ также выразил уверенность, что "американские партнеры обеспечат достойное участие своей страны и выступят с докладом по одной из намеченных к обсуждению тем".

Как пояснил Венедиктов, участие американской стороны в уфимском форуме важно еще и в контексте встречи секретарей советов безопасности России, США и Израиля, которая запланирована на конец июня.