Власти Херсонской области сообщили о зачистке региона военными РФ

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Херсонская область на 100% находится под защитой и охраной российских военнослужащих, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, защита населения осуществляется при помощи систем противовоздушной обороны, поскольку регион по-прежнему остается в зоне досягаемости украинской артиллерии.

"Многие начали понимать, что на самом деле все эти митинги и все эти красивые картинки (генерируемые украинскими СМИ. – Прим. ред.) – всего лишь иллюзия, попытки культивировать и поддерживать страх, на ней как раз построен весь фашизм", – сказал Стремоусов.

Также он отметил, что армия и МЧС помогают решать вопрос гуманитарной помощи для населения.

Ранее Стремоусов заявил, что область не свернет с курса интеграции в состав России. Он подчеркнул, что теперь регион уже не вернется под контроль украинской власти.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

