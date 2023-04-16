Украинские войска начали проявлять активность на запорожском направлении

Фото: ТАСС/АР Photo/Kostiantyn Liberov

Бойцы украинской стороны активизировали деятельность на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского расчета орудия Мста-Б.

По его словам, артиллерия Вооруженных сил России стала работать больше.

"Работы стало значительно больше. Наблюдается движение противника. Наша задача – погасить их еще в зародыше. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить", – подчеркнул командир.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма рассказал, что солдаты российской армии ликвидировали пункт временной дислокации "Иностранного легиона" в районе села Архангельское на донецком направлении.

Помимо этого, артиллерийское подразделение РФ нейтрализовало пункты временной дислокации 129-й бригады теробороны Украины недалеко от поселка Керамик и 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе поселка Очеретино.

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