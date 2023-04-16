Экс-разведчик США заявил, что шеф Пентагона намеренно скрывает значение битвы за Артемовск

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин намеренно замалчивает о ключевом значении сражения за Артемовск. Таким мнением поделился офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube-канале Stephen Gardner.

По словам Риттера, шеф Пентагона прекрасно понимает значимость этого сражения. По словам экс-офицера разведки, если какая-либо армия отправляет 30% боеспособного личного состава в одну битву, значит эта битва представляется если не решающей, то как минимум самой главной в конфликте.

"Это сражение намного масштабнее по значению, чем Остин способен публично признать", – заключил Риттер.

Ранее боец ЧВК "Вагнер" заявил, что российские силы выдавливают подразделения ВСУ из Артемовска, зажимая их в клещи. Он добавил, что у украинских солдат пока есть небольшая возможность отступить, однако это ненадолго, поскольку вероятность полного окружения ВСУ в городе крайне высока.

В Минобороны России сообщили, что украинские военнослужащие, отступая в Артемовске, специально уничтожают объекты городской инфраструктуры.

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