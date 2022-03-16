Против профессоров в Британии начинают разбирательства из-за поддержки РФ – посольство

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В некоторых британских университетах против преподавателей начинают разбирательство, если те не поддерживают западную позицию по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Великобритании.

С дискриминацией, по данным диппредставительства, сталкиваются и российские деятели искусства и спорта. Отмечается, что их заставляют подписывать "заявления о лояльности" с осуждением специальной военной операции.

"Это было предложено сделать нашим музыкантам. Аналогичное требование выдвинуто в адрес российских теннисистов, которые, как известно, сейчас занимают ведущие места в рейтингах. Множится количество спортивных состязаний, из которых российские спортсмены попросту исключаются", – говорится в сообщении.

Кроме того, из-за санкций в Англии пытались закрыть одну из русских школ.

Директор фонда "Исследования проблем демократии" Максим Григорьев рассказал, что Общественная палата России открыла горячую линию для россиян за рубежом. На официальном сайте ОП можно заполнить анкету с указанием деталей дискриминации. Григорьев добавил, что данные сообщения будут сразу передаваться властям соответствующих стран.

Вице-президент Международного союза адвокатов Сергей Бородин считает, что бороться с подобными случаями можно и нужно с помощью местных законов. По словам замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимира Шаповалова, россияне за рубежом направили уже 3 000 жалоб по линии Россотрудничества.

"Речь идет о конкретных странах западного сообщества, которые ввели санкции против России, те страны, которые взяли на себя бремя судить весь мир", – цитирует Шаповалова.

Ранее посольство РФ заявило о случаях дискриминации россиян в США на фоне специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. На специальную горячую линию рекомендуют обращаться тем, кто подвергся оскорблению, насилию и иным формам преследования. Сообщить о дискриминации можно по телефону или через электронную почту.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

