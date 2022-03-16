Международный суд ООН потребовал остановить операцию России на Украине

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Международный суд ООН в Гааге потребовал от России остановить специальную операцию на Украине. С таким заявлением выступила на заседании судья Джоан Донохью.

Международный суд начал слушания по иску Украины о прекращении военной операции 7 марта. Делегация от России не присутствовала на открытии заседания в Гааге.

Судья призвала Украину и Россию воздержаться от любых шагов, которые могли бы обострить ситуацию или сделать спор трудноразрешимым.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

