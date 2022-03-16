Зеленский назвал провокацией сообщение на ТВ о том, что он призвал сложить оружие

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Владимир Зеленский прокомментировал сообщение о том, что он призвал военнослужащих сложить оружие и вернуться домой к семьям.

"Что касается последней детской провокации с призывом сложить оружие. Мы дома, защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что оружие мы складывать не собираемся", – заявил Зеленский в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале.

До этого в эфире "Украины 24" появилась бегущая строка с призывом к украинским военнослужащим сложить оружие. Позднее руководство телеканала сообщило о взломе.

Ранее Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину сесть за стол переговоров. В Кремле расценили это заявление как движение в положительном направлении. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил, будут ли какие-то контакты лидеров.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

