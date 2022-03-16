В МИД Молдавии отреагировали на декларацию ПАСЕ по Приднестровью

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Признание Приднестровья зоной российской оккупации со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не изменит позицию Кишинева в процессе реинтеграции страны, заявил вице-премьер и глава МИД Молдавии Николай Попеску. Об этом сообщает ТАСС.
Он отметил, что декларация ПАСЕ является выражением политической позиции депутатов стран Совета Европы, продиктованной текущими событиями на Украине.
"Со стороны правительства Молдавии могу заверить, что Республика Молдова продолжит искать решение для реинтеграции страны через диалог и переговоры, так как это единственная возможность добиться прогресса в этом вопросе", – подчеркнул Попеску.
Кроме того, декларация не оказывает прямого влияния на правовые процессы и носит рекомендательный характер, добавил вице-премьер.
Ранее власти Молдавии направили заявку на вступление в Евросоюз. Президент республики Майя Санду подписала соответствующий документ вместе с председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей. Президент отметила, что власти страны сделают все, чтобы достичь фундаментальной цели в виде принятия государства в ЕС.
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