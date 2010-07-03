В Совфеде оценили слова Пискуна о взимании Украиной ренты с России

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков прокомментировал предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за "использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким" за 300-летний период.
По мнению Цекова, Пискуну нет разницы, что говорить. Он напомнил, что когда Пискун занимал должность генерального прокурора Украины, он постоянно говорил "всякие глупости".
Он также отметил, что люди, знающие историю, понимают, как формировались государства. Парламентарий добавил, что куда реалистичнее "истребовать с Украины компенсацию" за время нахождения Крыма в составе этой страны. "За эти годы в Крыму всё разрушались и ничего не создавалось", – цитирует его RT.
Ранее бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взыскать с России плату за "использование земель Киевской Руси за 300-летний период".
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