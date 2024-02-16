Россия созывает заседание СБ ООН по "формуле Аррии" по борьбе с терроризмом

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РФ созывает заседание Совбеза ООН по "формуле Аррии" для обсуждения влияния односторонних принудительных мер на борьбу с терроризмом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда России при всемирной организации Марию Заболоцкую.

Она уточнила, что данное заседание СБ ООН состоится 20 февраля.

Ранее международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к РФ по иску о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

До этого Владимир Путин заявлял, что Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают террористические действия в любых проявлениях и в любых регионах мира.