В США считают, что заявления о массовых захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией

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Заявления российской стороны об обнаружении массовых захоронений мирных жителей в Донбассе могут быть дезинформацией. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в том промежутке времени, когда, как мы считаем, нападение (на Украину. – Прим. ред.) возможно в любой момент, ему будет предшествовать сфабрикованный предлог, который РФ использует для вторжения", – цитирует ее ТАСС.

По ее словам, сообщения о захоронениях могут быть одним из таких предлогов. То же касается ложных сообщений государственных СМИ о провокациях в Донбассе, отметила Псаки.

Ранее следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. По данным следствия, в августе – октябре 2021 года там были найдены пять массовых захоронений. Среди останков были найдены в том числе тела женщин разного возраста.

