Захарова заявила, что западные СМИ делали все для начала войны на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Западные СМИ пытались сделать все, чтобы началась война на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что на страницах газет были нешуточные бои, которые не имеют никакого отношения к реальности.
"В предыдущие дни война так и не случилась, но они не унывают, они продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения", – цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, Россия и Украина симметрично заявили об отсутствии фактов подготовки вторжения.
"Впервые в истории человечества не только предполагаемая страна-агрессор, на роль которой коллективный Запад назначил Россию, но и предполагаемая страна-жертва в американском медийном спектакле опровергали все планы, упорно навязываемые англосаксонскими средствами массовой информации", – заключила Захарова.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что продолжающаяся истерия Запада вокруг Украины вызывает глубокое недоумение. Он также уличил Запад в отсутствии воспитания. По его словам, это проявляется в последних призывах проверить отвод Россией войск после учений.
"Вторжения" России на Украину не произошло
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